އަތްނުލައި މަރާލުން: ވިލިމާލޭ ފުނަވަލުގައި އަޅާ ފްލެޓްތައްް
މޭޔަރު ވިދާޅުވަނީ ފްލެޓް އަޅަނީ ގަހެއް ނުކަނޑާކަމަށް. އެކަމަކު ފުނަވަލުގައި މިހާރު އޮތީ ތަޅުން އަޅާފައި.
ކުރެހުމާއި ޑިޒައިން: ޑޮސެއިން
22 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޖުލައި 9، 2026 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޢާންމު ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަން ތެދުވީމާ، އޭނާގެ ވަށައިގެން މައިކް ދޮށުގައި ފަސް މީހަކު ތިއްބެވެ. އެމީހުން ހިފައިގެން ތިބި ބޯޑުތަކުގައި ލިޔެފައިވަނީ ”ސަރުކާރުން ވިލިމާލެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބޯހިޔާވަހިކަމާ އެންޖީއޯ އިން ނުބެހޭ“، ”ވިލިމާލެ ތަރައްގީއާމެދު ގޮތް ނިންމާނީ ވިލިމާލެ ރައްޔިތުން…“ ފަދަ މެސެޖުތަކެވެ.
ޢާންމުކޮށް މީހުން ކިޔާ އުޅޭ ނަމުންނަމަ ”ފޯމީ“ އަކީ ތިމާވެށީގެ ޙިމާޔަތުގައި ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާ މިހާރު ގެންދަނީ ވިލިމާލޭގެ ފުނަވަލުގައި ސަރުކާރުން އަޅާން ނިންމާފައިވާ ފްލެޓް ޢިމާރާތެއްގެ މަޝްރޫޢާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ #SaveFunavaa ގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އޭނާ މައިކް ދޮށަށް ހުއްޓުނު ދެފަހަރުވެސް ނުރހުން ފައުޅުކުރަން ފަސް މީހަކު ތެދުވެ، އަޑުގަދަކޮށް، ހަނގާ ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެމީހުން ބުނަމުން ދިޔައީ އެންޖީއޯތަކުން ވިލިމާލެ ބޭނުންކުރަނީ ނަހަމައިން ކަމަށެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކާއި އެދުންތަކުގައި ކޮޅުފައިން ޖަހަމުން ކަމަށެވެ.
ތިންވަނަ ފަހަރަށް ފޯމީ ވާހަކަދައްކާން ތެދުވުމުންވެސް ނުރުހުން ފައުޅުކޮށް، އަޑުގަދަކުރާން ފެށިއެވެ. ކޮންމެފަހަރަކުވެސް މާލޭގެ މޭޔަރު އާދަމް ޢާޒިމް ގެންދެވީ "ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތަފާތު ވިސްނުންތައް އަޑުއަހަން ކެތްތެރިވާން ޖެހޭނެ. މަޑުމަޑުން އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސް ކުރަން.“ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.
ފުނަވަލުގައި ފްލެޓް އަޅާން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ ހިލިފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެންނެވެ. އޭރުއްސުރެ ތިމާވެށީގެ ވާކާލާތު އުފުލާ ފަރާތްތަކުން ގެންދިޔައީ މަޝްރޫޢާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުންނެވެ. އެއަޑުތަކާ ދެކޮޅަށް ވިލިމާލެއިން ބަޔަކު ނުކުމެ، ފްލެޓް އެޅުމަށް ތާޢީދުކޮށްވެސް އަޑު އުފުލަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. ދެބައިމީހުންގެ ދެމެދުގައި ޒުވާބު ހިނގައި، ހިސާބަކަށް މައްސަލަ ގޯސްވެފައި ވެއެވެ.
ފޯމީ އެރޭ ދެއްކި ވާހަކައިގައި ބުނީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ދެކޮޅު ނޫން ކަމަށެވެ. ”އަހަރުމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުބުނަން ބޯހިޔާވަހިކަން ނުދޭށޭ،" އޭނާ ހާމަކުރިއެވެ. އެކަމަކު 17 ބުރީގެ ތިން ޓަވަރު އަޅައި، 300 ފްލެޓު ވިލިމާލެއަށް އިތުރުކުރުމުން، އެ 32 ހެކްޓަރުގެ ރަށުގެ ދުވަސްދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތީ އެރަށުގައި މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ގްރިޑަށާއި، ފެނުގެ ނެޓްވޯކަަށާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ބުރޫ އަރާނެއެވެ. އަދި ސްކޫލާއި މިސްކިތްތައް ފުރިގެން ދާނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މާލޭ ކައިރީގައި ދާދި ފަހުން ހިއްކާން ފަށާފައިވާ ގުޅީފަޅާއި، ގިރާވަރުފަޅާއި، ރަސްމާލެއިން އިތުރު ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުން ބުއްދިވެރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ 50 އަހަރަށް ވުރެ ދޮށީ ގަސްތައް ކަނޑާލުމުން އެގެއްލުން އިޔާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާާއި، ފްލެޓްތަކުން ގަސްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ސާފު ވައި ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.
1990 ގެ އަހަރުތަކުގައި ވިލިމާލެ އާބާދުކުރީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ވެރިރަށް މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ލިޔެއް ހޯދާން، މާލޭގެ ފަސްވަނަ އަވަށުގެ ގޮތުގައެވެ. ފެހި، ހުސް ޖާގަ ގިނަ، ތޮއްޖެހުން ކުޑަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. "އަހަރެން 50 އަހަރު މާލޭގައި އުޅެފިން،“ ކަމަށާއި "އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން މާލޭއަށް ވީގޮތް ވިލިމާލެއަށް ވާކަށް.“ ފޯމީ އަޑަށް ބާރުލާފައި ބުންޏެވެ.
ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ފަންޑުކޮށްގެން ވިލިމާލޭގައި 112 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރާވާފައިވާތީ އެކަމާވެސް އޭނާ އިޢުތިރާޟު ކުރިއެވެ. އެގޮތުން ތޮއްޖެހުމަކީ ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަލުގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ އޭނާ ބުނީ މާލެ އަކީ އަށް މިނެޓުގެ ފެރީ ދަތުރެއްގައި ދެވޭން އޮތް ތަނަކަށް ވާއިރު، ވިލިމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މާނައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހިސާބުން އޭނާ ޖެހުނީ ވަށައިގެން ތިބި މީހުންގެ ހަޅޭކާއި، ހަޖުލުގައި ވާހަކަ ނުދެއްކިގެން މަޑުޖެހޭށެވެ.
އަނެއްކާވެސް ފަށައިގެން ފޯމީ ދެއްކި ވާހަކައިގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ވެސް ކުށްވެރި ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، ސަރުކާރުން ބުނީމާ ފުނަވައު ބިން ފްލެޓް އަޅާން ޙަވާލުކުރީ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނެތި ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރިއެވެ. ޖަވާބުގައި މޭޔަރ އާދަމް ޢާޒިމް ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ކައުންސިލް ފްލޯގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދެމުން މި އަންނަނީ" ކަމަށެވެ.
އެހިސާބަކުންވެސް ރުޅިގަދަވެފައި ތިބި ވިލިމާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ހައެއްކަ މީހުން މައިތިރިއެއް ނުވިއެވެ. މައިކް އަތުލާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭގެތެރެއިން ޙައްވާ ޝާމާ ބުނީ ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް ދުވަހަކުވެސް ނުވާ ކަމަށާއި، އެންޖީއޯތަކުން ބޭނުންވަނީ ވިލިމާލޭގައި ބިކިނީ ބީޗު ހަދައިގެން ”ވީޑް ބޯން“ ކަމަށެވެ.
ވިލިމާލެއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ފިރިހެނަކު ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ 1994 އަހަރު ވިލިމާލެއަށް ފުރަތަމަ ބަދަލުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޢާއިލާ ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އޭރު ކަރަންޓުދެނީ އެންމެ ޖަނަރޭޓަރަކުން ކަމަށާއި، ގޭގެޔަށް ރީތިފެންވެސް ވަޔަރުކޮށްފައި އޭރު ނުހުންނަ ކަމަށާއި، ފެންބަލާ ދަނީ މިސްކިތްދޮށު އިސްކުރު ބަރިން ކަމަށެވެ. އަދި އޭރުގައި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅެނީ ހާހެއްހާ މީހުންކަމަށެވެ. އަދާ އަޅާކިޔަމުން އޭނާ ބުނީ މިއަދު ވިލިމާލޭގައި 25،000 މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށެވެ.
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގައި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވަނީ 6،631 މީހުންނެވެ. މިއީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމަށްވުރެ ދެ އިންސައްތަ މަދު ޢަދަދެކެވެ. އެފިރިހެން މީހާ ދެއްކި ވާހަކައިގައި އިތުރަށް ބުނީ ވިލިމާލޭގެ ޕްރީ ސްކޫލް ބޮޑުކުރާން އުޅުނީމާ އެކަމަށްވެސް ބަޔަކު ހުރަސް އެޅިކަމަށާއި، ހަމަ އެމީހުން ނުކުމެ ހޮސްޕިޓަލާއި، ފްލެޓް އެޅުންވެސް މިއަދު ހުއްޓުވާން އުޅެނީ ކަމަށެވެ. އަދި "އެއްވެސް މީހަކު ގަސް ކަނޑާކަށް ނޫޅޭ. ގޮފިތައް ޓްރިމް ކުރަނީ،“ އޭނާ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ފްލެޓް ތޯ ނުވަތަ ފުނަވައު ތޯ ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ 98 އިންސައްތަ ރައްޔިތުން ތާޢީދުކުރާނީ ފްލެޓް އަޅަންކަމަށް "100 ޕަސެންޓް ޔަޤީންކަން" ދޭން ކެރޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގެ ފަޅަށް ފެތިފައިހުރި ލޯންޗުފަހަރާއި، ބީޗު ސަރަޙައްދުގައި ކުރަމުންދާ ފައިބަރގްލާސްގެ މަސައްކަތްތަކާ މެދު އެންޖީއޯތަކުން ކަންބޮޑުނުވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.
”ކުޑަމިނުން އިނގިލި ބިންދައިގެން ގޮސްގެން ފަރުވާނުދެވިގެން މާލެ އަންނަންޖެހެނީ ކިތައް މީހުންތޯ؟ 8 މިނެޓުން. ތިޔަ ބޭފުޅާއަށް ކެތްވާނެތޯ ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ދަރި ހަތަރެސްފައި ނުވަތަ އަތެއް ބިންދައިގެން ގޮސްގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިމާ ބުނަނީ މާލެ ދާށޭ ފެރީގައި. ކެތްވާނެތޯ؟“ އޭނާ ބުންޏެވެ.
ފޯމީގެ ވަށައިގެން ބޯޑު ހިފައިގެން ތިބި މީހުންގެ ފޮޓޯ އެކްސްގައި ޙިއްސާކުރައްވަމުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވީ ”ވިލިމާލެ ތައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ވިލިމާލޭގަ ތަރައްގީގެ ގިނަމަސްރޫއުތަކެއް ފެނިގެންދިއުން ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ފެހިކަންގަދަ އަވަށެއްގޮތުގަ ދަމަހައްޓައިގެން ތަރައްގީގެ ގިނަމަސްރޫއުތަކެއް ހިންގުން“ ކަމަށެވެ. އަދި ”ތަރައްގީޔާ ދެކޮޅައް ސުއޫރުފާޅުކުރާ ގިނަފަރާތްތަކަކީ ވިލިމާލެއައް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކެއްނޫންކަމައް ގިނަރައްޔިތުން ގޮވަމުންދާނީ“ ކަމަށެވެ.
ޖޫން 24 ގައި ވިލިމާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ހަމަ އެޕާޓީގެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ސަމާޙްވަނީ މަޖިލިސް މެންބަރު ދެއްކެވި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދެނީ ފްލެޓް އަޅަން ކަމަށާއި، މަޝްރޫޢާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަމުންދާ އެންޖީއޯއަކީ ވިލިމާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ނޫން ކަމަށެވެ. “މި އެންޖީއޯތަކެއްގެ އުނދަގޫތަކެއް މިއުޅެނީ. އެޖީއޯގައި އުޅޭ ދެތިން ހަަތަރު މީހަކު އައިސް މުޒާހަރާކޮށްލާއިރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭތޯ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލަން؟ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް. މިއަދު ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކަށް އަތް އަޅަންވެގެން ހަގީގަތުގައި އެ ބޭނުމުގައި މިތަނުގައި މިއަދު މި އަތް އަޅަނީ. މިތަނުގައި ފުނަވަލޭ، އެހެން ވަލެކޭ، ޗަކަވަލޭ ކިޔާފައި“ ސަމާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
ނަމަވެސް އިދިކޮޅު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިންނަވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކައުންސިލްގައިވަނީ މިމަޝްރޫޢުގެ މައްސަލަ އުފުއްލަވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވަނީ ވިލިމާލެއަކީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ނިސްބަތްވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، ގަސްތަކަށް ގެއްލުންނުވާނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް މެނުވީ ފުނަވަލުގައި ފްލެޓް އަޅާން ޤަބޫލު ނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ އެޚިޔާލަށް ތާޢީދުކޮށް، ކައުންސިލް ޖަލްސާގައި ނިންމުމެއް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުގައި ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ފުނަވައުގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއެވެ. އެގޮތުން މިމަޝްރޫޢުން ތިމާވެށްޓަށް ކުރާ އަސަރުތައް ވަޒަންކޮށްފައި ވޭތޯއާއި، ކަމާބެހޭ އިކޯލޮޖިކަލް ސާވޭތަކާއި ފުނަވަލުގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ އިންވެންޓްރީ ނަގާފައިވާތޯއާއި، އެމަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައި ވޭތޯއާއި، ކުރެވޭނެ ތޯއާއި، އެސަރަޙައްދުގައި ހުރީ ކިތައް މުސްކުޅި ފުނަ ގަސްތޯއާއި، ކިތައް ގަސް ކަނޑާލާނެތޯއާއި، ގަސް ކެނޑުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ބާރުތަކެއްތޯއާއި، ޤަދީމީ ގަސްތަކެއް ޤުރުބާން ކުރުމަކީ މިމަޝްއޫޢަށް ދައްކާން އެކަށީގެންވާ އަގެއްތޯ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރޭތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ.
"މިހާތަނަށް އެމީހުން [ޑިވެލޮޕަރު] އާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި، އެއްވެސް ގަހެއް ނުކަނޑާލައިގެން އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވޭ،" މޭޔަރ އާދަމް ޢާޒިމް ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ.
ތިމާވެށީގެ ވަކާލާތުގައި އިސް ޙަރަކާތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ ހުމައިދާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ ޑިވެލޮޕަރު ވަނީ ފުނަވަލުގެ ފަސްގަނޑުގެ މައްޗަށް ކޮންކްރީޓް އަޅާފައި ކަމަށެވެ. "މީގެ މާނައަކީ ގަސްތައް މަރުވާނެ. އެއީ އަތް ނުލާ މަރާލުން.“ އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި އެތަނުގައި ހުރި ގަސްތަކަކީ 50 އަހަރަށް ވުރެ ދޮށީ ގަސްތަކެއް ކަމަށާއި، 50 އަހަރުން ދޮށީގެ ގަހެއްނަމަ އެއީ ޤާނޫނުން ޙިމާޔަތް ލިބޭ ދިރުންތަަކެއް ކަމަށެވެ. "ކައުންސިލުން ވިޔަސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވިޔަސް ބީއެމްއެލް [ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް] އިން ވިޔަސް، އާރްސީސީ [މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓަރ] “ ވެސް ޤާނޫނަށް ތަބަޢަވުން ލާޒިމުކަމަށް އޭނާ އިތުރަށް ބުންޏެވެ.
މާލޭގައި ހުރި ގަސްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ފާހަގަކުރީ މާލޭގައި ގަސްތައް ކައުންސިލުން ކަނޑަމުން ދާކަމަށާއި، ގަސް ކޮށުމުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުން ބޮޑެތި ގެއްލުން ގަސްތަކަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު –މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެ މެންބަރުން ފިޔަވައި މޭޔަރާއި އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން – ވަނީ ފުނަވައު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ގޮވައިލައްވާފައެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓުން ފުނަވައު ސަރަޙައްދަށް ގޮސް ބެލިއިރު، އެސަރަޙައްދު އޮތީ ވަށައިގެން ޓިނު ޖަހައި ބަންދުކޮށްފައެެވެ. ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރުގެ ބޯޑެއް އެތަނުގައި ޖަހާފައި ހުއްޓެވެ. އެކްސްކަވޭޓަރަކާއި ބަރުސާމާނާއި މުދާ އުފުލާ ބާވަތުގެ ޓިޕަރ ޓްރަކެއް އެތަނުގައި އޮތެވެ. އެއްވެސް ފުނަ ގަހެއް ކަނޑާފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެސަރަޙައްދުގައި އޮތީ ކޮންކްރީޓް ތަޅުމެއް އަޅާފައެވެ.
ކޮންމެއަކަސް، މި ފްލެޓްތައް ހުންނަ ޓަވަރުތަކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަޝްރޫޢެކެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި ”ބީއެމްއެލް އެފޯޑަބަލް ހޯމް ލީސިންގް“ މިފްލެޓުތައް ބިނާކުރަން ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ އާރްސީސީއާ އެވެ. އާރްސީސީގެ ޗެއާމަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް (ކާނަލް ނާޒިމް) އަކީ ކީ މޭޔަރު އާދަމް ޢާޒިމްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއެވެ.
އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ހަފުތާއަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، 300 ފްލެޓްގެ ބިންގާ އަޅާފައި ވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްކު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ބިނާ ކުރާ ފްލެޓްތަކެއް ގޮތުގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާރްސީސީގެ ޗެއަރމަން މުޙައްމަުދ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ފުނަ ގަހެއް ނުކަނޑާނެ ކަމަށާއި 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަދަން ޖެހޭ 17 ބުރީގެ ތިން ޓަވަރު އަޅާ ނިންމާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާ ކަމަށެވެ.
ވިލިމާލޭ ފުނަވަލުގައި ހުރި ބައެއް ގަހަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ގަސްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ގަސްތަކެކެވެ.
ސޯޝަލް މީޑިޔާގައިވެސް މި މަޝްރޫޢާ ފުނަވަލުގެ ވާހަކަ ހޫނުކޮށް ދެކެވެމުން ދިޔައެވެ. ޚިޔާލު ފައުޅުކުރި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލޭގެ ފެހި ޖާގަތަކަކީ ވެރިރަށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ތަންތަން ކަމަށެވެ. މާލޭ ސަރަޙައްދަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 40 އިންސައްތަ ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު ކަމަށާއި، އާބަން ފެހި ޖާގަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ - ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ނެރުނު ބްރީފްއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސިޓީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޭގެޔާ 300 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި މަދުވެގެން 1 ހެކްޓަރުގެ ޢާންމު ފެހި ޖާގައަށް ދެވޭނެ ގޮތަށް ހުރުން ބޭނުން ކަމަށެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި މާލޭގެ 201 ހެކްޓަރުގެ ކޮންމެ ހެކްޓަރަކަށް 995 މީހުން ޖެހޭކަމަށް ލިޔެފައިވެއެވެ. ވިލިމާލޭގެ 32 ހެކްޓަރުގެ ކޮންމެ ހެކްޓަރަކަށް 106 މީހުން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ވިލިމާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހެކްޓަރަކަށް 665 މީހުން ޖެހެއެވެ.
ފުނާވާގެ ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ހަމަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ މަދުވެގެން 1.5 ބިލިއަންގެ މަޝްރޫޢު މާލޭގައި ހިންގާން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕާކިންގް ޢިމާރާތްތަކާއި، ބޯހިޔާވަހިކަން، ބަނދަރުތަކާއި، ޕާކު އަދި މައިޒާންތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި މާލެއަކީ ދިރިއުޅޭން ފަސޭހަ، ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމުގެ އަމާޒު ހާމަކޮށްފައި މެއެވެ.
ކައުންސިލުން ފެހި ޖާގަތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކިއިރު، ރައްޔިތުން މިދަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މަދު ފެހި ޖާގަތަކުގެ ޙިމާޔަތުގައި ވަކާލާތު ކުރާން ޖެހިއެވެ.
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
ބިރެއްނެތި ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
އެއްފަހަރު ދެއްވާ
$
ނުވަތަމެމްބަރަކަށް ވެލައްވާމަހަކު $5 އިން ފެށިގެން