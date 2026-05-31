ހަތް އަހަރުވާންދެން ވެލާކަހަނބުގެ އާދައުޅުންތައް ބަލައިގެން އެނގުނީ ކޮން ކަންކަމެއް؟

ކަހަނބު މަދުވަމުންދިޔަސް ވާވޮށި ވެލާ ފެންނަލެއް ގިނަވަމުން އެބަދޭ.

ކުރެހުމާއި ޑިޒައިން: ޑޮސެއިން

8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޑރ. ސްޓެފަނީ ކޮންކް
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 1200 ޖަޒީރާގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަޝްހޫރު މަންޒިލެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ވެލާކަހަނބަށް އެއީ އެސޮރުމެންގެ ގޮވައްޗެވެ. މިޤަދީމީ ދިރިތިބުމާއި ދިރިދެމިތިބުމާ ގުޅިފައިވާ މުހިންމު މާޙައުލެކެވެ. 
އެތައް ޖީލެއްގެ ވެލާކަހަނބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ދިޔައީ ބިސް އަޅާން އަރަމުންނެވެ. އެސޮރުމެންނަކީ އުފަންވީ ތަނަށް އެނބުރި އައިސް ބިސް އަޅާ ޖަނަވާރެކެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް، އިންސާނީ ޕްރެޝަރުތަކުގެ ސަބަބުން ވެލާކަހަނބުގެ އާދައުޅުންތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަދަލު އަންނާން ފަށައިފިއެވެ. އޯއާރްޕީ ގައި ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެލާކަހަނބު އާލާވަމުންދާ ގޮތާއި، ޚާއްޞަކޮށް އެސޮރުމެން ބިސްއަޅާން ރަށްރަށަށް އަޅާ އުރުމުގެ އާދަކާދަތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާފައި ވެއެވެ. ފާހަގަވީ ކަންބޮޑު ކުރުވަނިވި މިންވަރަށް ދަށްވަމުން ދިއުމާއި، ޙައިރާންކުރުވަނިވި އާ ކަންތައްތަކެކެވެ. 

ވެލާކަހަނބުގެ ތާރީޚް

ދިވެހި ރުފިޔާގެ 1000 ގެ ނޫޓުގައި އެއް ފުށުގައި ދައްކައިދެނީ ވެލައެކެވެ. އަނެއް ފުށުގައި ފެހުރިއްސެކެވެ.ވެލާކަހަނބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ވެށީގެ މުހިންމު، ޒަމާންވީ ބައިވެރިއެއްކަމުގެ ހެއްކަކަށް މިކަން ފުދެއެވެ. ވެލާކަހަނބަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތުގެ ސަބަބުން އެސޮރުމެން ބިސްއަޅަން ޢާންމުކޮށް އަރާ ހިސާބުތައް ސަރުކާރުން ވަނީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައެވެ. އެސަރަޙައްދުތައް ލޯކަލް ފެންވަރުގައި ބަލަހައްޓައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެސޮރުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ބިސް އަޅާން އަރާ ތަންތަނާއި އާދައުޅުންތައް ބަލައި، ސާފުސީދާކޮށް ދެނެގަތުމަކީ ބުނާހާ ފަސޭހަކޮށް ވާން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެލާކަހަނބުގެ މައްޗަށް ރަސްމީ ދިރާސާއެއް ފުރަތަމަ ކުރީ ފްރޭޜަރ، ސަލަސް އަދި ޙަސަން ދީދީ 1983 ގައެވެ. އެބައިމީހުން ބެލީ ވެލާކަހަނބު ބިސްއަޅަން އަރައި، ހާލި ހަދާގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. އެދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ އަރި އަތޮޅާއި، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ބުރި (ބ) އާއި، ހައްދުންމައްޗާއި (ލ)، ތިލަދުންމައްޗާއި (ހއ، ހދ)، މުލަކައަތޮޅު (މ) އެވެ. މިދިރާސާގައި ބެލިފައި ހުރި ސަރަޙައްދުތަކުގެ މަދުކަމުން މިލިސްޓުގެ ކުރުކަމުން އެނގެއެވެ. އެދިރާސާގައި އެންމެ ތަފްޞީލީގޮތެއްގައި ބަލާފައި ވަނީ ލ. ގާދޫއަށެވެ. އެއީ އެންމެ ގިނައިން ވެލާ ބިސްވަޅު ފެނުނުކަމަށް އެދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ރަށެވެ. ދިރާސާގައި ލ އަތޮޅުން 240 ބިސްވަޅު ހޯދާފައިވެއެވެ. އިހުގެ ވާހަކަތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އަހަރަކު 1000 ބިސްވަޅު އިހުގައި ހައްދުންމަތިން ފެނެއެވެ. 
އެދިރާސާއަށް 30 އަހަރު ފަހުން 2016 ގައި މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ”ސިޓިޒެން ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް“ އެއް ހިންގިއެވެ. އެ ދިރާސާގައި ފަސް އަތޮޅެއްގެ ހަތަރު ސަރަޙައްދެއްގައި ވެލާކަހަނބު ފެންނަވަރާއި، ހާލި ހަދާ މިންވަރު ބަލަމުން ދިޔައެވެ. އެންމެ ގިނައިން ބިސްއަޅަން އަރަނީ އާދައިގެ ވެލާ (ގްރީން ޓަރޓަލް) އެވެ. ކަހަނބު ބިސްވަޅު ވަރަށް މަދުން މެނުވީ ނުފެނެއެވެ. ކަހަނބު މަދުވަމުން ދިއުމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ. ޚުލާޞާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެލާކަހަނބުގެ އާބާދީއާއި ޙާލަތު ބަލައި، ބަލަހައްޓަމުން ދާން ޖެހޭ ކަމެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުގައި ވެލާކަހަނބު ބިސްވަޅުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށްހެން ވެލާކަހަނބު ބިސް އަޅާން އަރާނެ ގޮނޑުދޮށެއް ލިބިފައި ވެއެވެ. އެހެންވީމާ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއް  ޤަވާއިދުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ނުވަތަ ދާއިމީ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުމަކީ ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަދި ޚަރަދުވެސް ބޮޑު ކަމެއް މެއެވެ. ވީމާ ވެލާކަހަނބު ބިސްވަޅުތައް ގުނައި، ބަލައި، މޮނީޓަރކުރުމުގައި އެކި ގިނަ ފަރާތްތަކާއި ގޮތްބާވަތް ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައިވާ ފީލްޑް ރިސަރޗަރުންނާއި، ރިޒޯޓް ޕާޓްނަރުން ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެކުލަވަމުން ގެންދިޔައެވެ. އަދި ސިޓިޒެން ސައިންސްވެރިންގެ ފުށުންވެސް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. ގުޅުގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 20 އަތޮޅުގެ ތެރެއިން 18 އަތޮޅުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ.
2023 ގައި ހައްދުންމަތީގައި ސީ ޓާރޓަލް ރޭންޖަރ ޕްރޮގްރާމް ތަޢާރަފު ކުރިއެވެ. ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ވެލާކަހަނބު މޮނީޓަރކުރަން ފެށުނެވެ. އެއްފަހަރާ އެތައް ރަށެއް ބަލައި، މޮނީޓަރކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބުނެވެ. މިކަންވީ ދުރަށް ދަތުރުނުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާން ރަނގަޅު ގޮތަކަށެވެ. މިއީ މިފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެލާކަހަނބާ ގުޅޭގޮތުން ޖެހިޖެހިގެން އެތައް އަހަރަކު މެދުނުކެނޑި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރި އެންމެ ފުޅާ ދިސާރާއެވެ. 

ފާހަގަވީ ކޮން ކަންކަމެއް؟

1-

ދެރަ ޚަބަރު: އެންމެ ކަންބޮޑުވަނިވި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވީ ކަހަނބު މަދުވަމުންދާ ކަމެވެ. އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ އެއް ބާވަތަކީ ކަހަނބު ނަމަވެސް، 7 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި ވަނީ އެންމެ 50 ކަހަނބު ބިސްވަޅެވެ. މިއީ 1980 އަދި 1990 ގެ އަހަރުތަކުގައި ފެނުނު އެތައް ސަތޭކަ ކަހަނބު ބިސްވަޅާ ބަލާފައި ބޮޑު ދަށްވުމެކެވެ. 2022 ގެ ނޭޝަނަލް ރެޑް ލިސްޓުގައި - ކްރޓިކަލީ އެންޑޭންޖަރޑް ދިރުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަހަނބު ހިމަނައި ލިސްޓުކޮށްފައި ވެއެވެ.

2-

އުފާވެރި ޚަބަރު: އައު ވައްތަރެއްގެ ވެލާކަހަނބެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިސް އަޅަން ފަށައިފިއެވެ. އެއީ ވާވޮށި ވެލައެވެ. ދިރާސާގައި 14 ވާވޮށި ވެލާ ބިސްވަޅު ފެނިފައިވެއެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މިބާވަތް ފެނުނުކަން ރެކޯޑުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ވާވޮށި ވެލައަކީ ގްރޫޕް ގްރޫޕަށް އެކުގައި އަރާ ބިސް އަޅާ ބާވަތެއް ނަމަވެސް، ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވަނީ ވަކި ވަކި ބިސްވަޅެވެ. މިއީ ވާވޮށި ވެލާގެ އާބާދީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ރަނގަޅުވަމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ.

3-

އެންމެ ގިނައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެންނަނީ ވެލާ ބިސްވަޅެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ވެލާގެ އާބާދީ ރަނގަޅުވަމުން އައި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އެސޮރުމެންނަށް އަދިވެސް ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. 16 އަތޮޅުން ވެލާ ބިސްވަޅު ފެނިފައިވެއެވެ. އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ބުރިއާއި، ހައްދުންމައްޗާއި، ފާދިއްޕޮޅު (ޅ) އަދި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނު (ނ) އިންނެވެ. ވެލާ އެންމެ ގިނައިން ބިސްއަޅާން އަރަނީ ޖޫން އާއި އޯގަސްޓް މަހާ ދެމެދުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ހުރިހާ ދުވަސްވަރެއްގައިވެސް އެސޮރުމެން ބިސް އަޅައެވެ. އެހެންވީމާ ވެލާކަހަނބު ބިސްއަޅާ ތަން އަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަސްވަރެއްގައިވެސް ދުށުމުގެ ނަސީބު ދިރާސާވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބެއެވެ. މިދިރާސާގައި 44 ބިސްއަޅާ ވެލާ އައިޑެންޓިފައި ކުރެވުނެވެ. އޭގެތެރެއިން 5 ވެލާ އެއް ސީޒަނަށްވުރެ ގިނަ ސީޒަންގައި ބިސްއަޅާން އަރާފައި ވެއެވެ. ބިސްއަޅާން އެރުމަކީ ހަކަތައާއި ޖޯރު ބޭނުންވާ ޙަރަކާތެއްކަމުން، އެކަމަށް ވެލާކަހަނބު ޖިސްމާނީ ގޮތުން ތައްޔާރުވެ އެވެ. އެކަމަށް ވަގުތު ބޭނުންވެއެވެ. ވެލާ ބިސްއަޅަނީ ޢާންމުކޮށް ކޮންމެ ތިން އަހަރު ދުވަހަކުންނެވެ.

ވެލާކަހަނބު ބިސްވަޅުތަކަށް ހުރި ނުރައްކާތަކަކީ ކޮބާ؟

ދިރާސާގައި ފާހަގަވިގޮތުގައި ވެލާކަހަނބު ބިސްވަޅުތަކަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނެނީ ރަށްތަކުގެ ތިރިކަމާއެކު، ބިސްވަޅުތަކަށް ރާޅު އެރުމެވެ. އަދި ބިސްވަޅުތައް ލޮނުން ފުރުމެވެ. ބިސްވަޅުގެ ވެލިގަނޑުގައި ލޮނު ހަރުލުމެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ބިސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނަ ވެލާކަހަނބަށް އޮކްސިޖަން ލިބުން ދަށްވެ، ބިސްތައް މަރުވުމެވެ. 
އިތުރު ނުރައްކާތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ވެލާކަހަނބުގެ ބިސްވަޅުތައް ކޮނެ، ބިސް ނެގުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކިރުކަކުނީގެ ޝިކާރައަކަށް ވުންވެސް ހިސާބަކަށް ފެނިފައި ވެއެވެ.
ވެލާކަހަނބު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މިދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން އެހީވަނީ ކިހިނެއް؟
އެއްކަމެއް ސާފު ސީދަލަށް އެނގި ހާމަވެއެވެ؛ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެލާކަހަނބު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަދު ވަކި ގޮނޑުދޮށްތަކުގައި ހިންގައިގެން ފަރުޖެއްސޭން ނެތް ކަމެވެ. ވެލާކަހަނބު ބިސްވަޅުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށްހެން ފެތުރިފައި ވެއެވެ. އެހެންވީމާ އެސޮރުމެން ޙިމާޔަތްކުރާނޭނަމަ، ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާއިރު، ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ. 
މިއާއެކު ގާދޫފަދަ ޚާއްޝަ ރަށްރަށުގައި މޮނީޓަރކުރުން ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދެންވާންވީ ކިހިނެއް؟

މިދިރާސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެލާކަހަނބުގެ އާބާދީއާ ގުޅޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއް ކުރެވިއްޖެ އެވެ. އަދި އެސޮރުމެންގެ އާދައުޅުންތަކަށް ޒަމާނުން އަންނަ ބަދަލުތައްވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ސިފައެއްގައި މޮނީޓަރކުރަމުން އެބަ ގެންދަމުއެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުދިބޮޑު ސިޓިޒެން ސައިންސްވެރިންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 
މިދިރާސާގެ ދާއިރާ ފުޅާ ކުރާން އެދެމުއެވެ. އެގޮތުން ފިނިހޫނިމިނާއި މޫސުމީ ބަދަލުތައްފަދަ ތިިމާވެށީގެ ބަހާތައް ބަލާން ޤަސްދުކުރަމެވެ. ފެށުމެއްގެ ގޮތުން މިދަނީ މޫސުމީ މަޢުލޫމާތު އަދި ވެލިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ނަގައި، ރެކޯޑު ކުރަމުންނެވެ. އެކަން ކުރަނީ ޚާއްޞަކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެކެވެ.
އެހެންވީމާ އަހުރެމެންގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ، ވެބްސައިޓު އަދި ނިއުސްލެޓަރ ބައްލަވަމުން ގެންދަވާށެވެ. މިދިރާސާއާއި ޙަރަކާތްތެރިކަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭނަމަ، ވެލާކަހަނބު ބިސްވަޅެއް ފެންނަ ޙާލަތުގައި seaturtleid@oliveridleyproject.org އަށް ލިޔުމުން އަންގައިލާށެވެ.  ދިރާސާ މިލިންކުން ކިޔުއްވޭނެއެވެ.
ޑރ ސްޓެފާނީ ކޮންކް އަކީ އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވެލާކަހަނބާބެހޭ ބަޔޮލޮޖިސްޓެކެވެ.
ނޯޓް: މި އާޓިކަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޝާޢިއުކުރީ އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓުންނެވެ. މިނޫހުން މި ލިޔުން އަލުން ޝާޢިއުކުރީ ދުނިޔޭގެ ވެލާކަހަނބުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ.

